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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя PoisonAgaric
О себе
Тула для меня новый город, потому хочу найти тут друзей по интересам. Я - фотограф и ретушер, потому люблю втягивать людей в съемки, вместе генерировать идеи и воплощать фантазии в фотосессиях. Люблю стендап комедию ; посещать театры; зависать в кофейнях и бибоиотеках; ходить по секондам; делиться музыкой и совместно смотреть клипы (училась на оператора, поэтому смотреть круто снятые клипы это отдельное хобби); соглашаться на разного рода авантюры и болтать обо всем на свете.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🏢 Работа💩 Шутки про говно🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
Не нравится:
💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
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