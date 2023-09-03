О себе

Тула для меня новый город, потому хочу найти тут друзей по интересам. Я - фотограф и ретушер, потому люблю втягивать людей в съемки, вместе генерировать идеи и воплощать фантазии в фотосессиях. Люблю стендап комедию ; посещать театры; зависать в кофейнях и бибоиотеках; ходить по секондам; делиться музыкой и совместно смотреть клипы (училась на оператора, поэтому смотреть круто снятые клипы это отдельное хобби); соглашаться на разного рода авантюры и болтать обо всем на свете.