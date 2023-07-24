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Санкт-Петербург
Профиль пользователя pmhlv

фото пользователя pmhlv

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

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💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

пойдемте на некрасова или в бланк

Санкт-Петербург → собрать компанию

сходить на эмолэнд 💔

маленькое фото пользователя imachelovek
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

пойдем в субботу на тусовку? или просто в бар, хочется куда-нибудь выбраться

маленькое фото пользователя Nikki2809
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → другое

поиграть в бильярд в свободе

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить за кофе, съездить на уделку, погулять у залива или сходить в баню

маленькое фото пользователя rina_loran
маленькое фото пользователя Lin_deman
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mdstasy

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя la_diabolus

Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Sonya_Musatova

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

пойти потанцевать в каком-нибудь веселом месте)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Го на бесплатное занятие по актерскому в субботу, 12.00 на Нарвской

Откликнулись 3 участника

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