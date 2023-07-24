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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя pmhlv
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Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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