Ищу людей по интересам, для реальных встреч на нейтральном и личном пространстве Центральный район Петербурга замечательно для этого подходит 🌄 Хотелось бы говорить о философии и религии, слушать мысли и обсуждать новые идеи, совместно развиваться в этом направлении. Холост, с удовольствием встречусь с музой свободных взглядов для вдохновения ❤️

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться

☣️ Токсичность 💨 Кальян

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.