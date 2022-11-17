Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pipito

фото пользователя Pipito
фото #2 пользователя Pipito
фото #3 пользователя Pipito

О себе

Ищу людей по интересам, для реальных встреч на нейтральном и личном пространстве
Центральный район Петербурга замечательно для этого подходит 🌄
Хотелось бы говорить о философии и религии, слушать мысли и обсуждать новые идеи, совместно развиваться в этом направлении.

Холост, с удовольствием встречусь с музой свободных взглядов для вдохновения ❤️

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Общение на волнующие темы ❤️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя Nensy
Москва → Другое

Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.

маленькое фото пользователя Smollfoxi
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить по душам

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.