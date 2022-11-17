Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pipito
О себе
Ищу людей по интересам, для реальных встреч на нейтральном и личном пространстве
Центральный район Петербурга замечательно для этого подходит 🌄
Хотелось бы говорить о философии и религии, слушать мысли и обсуждать новые идеи, совместно развиваться в этом направлении.
Холост, с удовольствием встречусь с музой свободных взглядов для вдохновения ❤️
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
Подружиться и провести вместе время😃
Завести друзей
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.
Поговорить по душам
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