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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pipipupuf

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фото #2 пользователя Pipipupuf

О себе

Мне 23
Люблю гулять, вкусно кушать, плавать, готовить тортики, смотреть аниме
Занимаюсь рисованием, работаю на фрилансе
Мне интересно узнавать, как другие люди смотрят на мир, так что было бы интересно обсудить любые темы

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Встретить закат на Зените

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnaBr
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по городу )
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