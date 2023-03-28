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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pinkkisses

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О себе

Привет! Играю в вов уже очень долгое время (Лок’тар огар!), люблю смотреть сериалы, в списке любимых исполнителей Gloryhummer, Brothers of Metal, Мельница, КиШ, Queen, dArtagnan, Feuerschwanz и многое другое по мелочи, люблю читать фентези, смотреть документалки.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Еду гулять в центр, одной скучно, кто хочет составить компанию?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ivan07
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться в центре города
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