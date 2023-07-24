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Санкт-Петербург
Профиль пользователя pinkbess

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О себе

Привет! Хочу расширить круг общения – буду рада поболтать с ребятами из айти, т.к. сама из этой сферы. Люблю классическую литературу вроде Кронина, Драйзера и не могу выбрать что почитать из современного. Не люблю онлайн-марафоны и странные профессии. Знаю испанский и английский, но уровень не поддерживаю(

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу пообщаться с людьми, которые любят сферу ИТ и все время учатся новому.

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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