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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя pinkbess
О себе
Привет! Хочу расширить круг общения – буду рада поболтать с ребятами из айти, т.к. сама из этой сферы. Люблю классическую литературу вроде Кронина, Драйзера и не могу выбрать что почитать из современного. Не люблю онлайн-марафоны и странные профессии. Знаю испанский и английский, но уровень не поддерживаю(
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
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