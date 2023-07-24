О себе

Привет! Хочу расширить круг общения – буду рада поболтать с ребятами из айти, т.к. сама из этой сферы. Люблю классическую литературу вроде Кронина, Драйзера и не могу выбрать что почитать из современного. Не люблю онлайн-марафоны и странные профессии. Знаю испанский и английский, но уровень не поддерживаю(