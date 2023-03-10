Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pierre_Dunn
О себе
🏆Трёхкратный обладатель титула "Мистер вселенная"
✍️Сценарист
💪🏻Бодибилдер
✊Культурист
🤑Продюсер
✒️Писатель
🤡Комедиант
🧑🎨Художник
🟦Ультрамарин
🤵Президент Югославии
👮♀️Офицер запаса
👨💼Советник губернатора Тульской области по спорту
😎Обладатель клички "Русский Шварценеггер"
😜Мукомол
🪂Десантник
♋Рак
🌑Мрак
🕺Танцор которому ничего не мешает
🥸Хозяин клички "Наш в Голливуде"
😤Мизафоб
🤭Филантроп
🥊Боксёр
🤹♂️Актёр
🎛️Ди-джей
🎳Чемпион мира по боулингу
👽Страж галактики
🧙♂️Король Шаманов
👷Жнец
🎺На дуде игрец
🔮Экстрасенс
☦️Автор Библии
🌌Галактус
🐲Довакин
🤖Победитель битвы роботов 2002
🥋Шао Кан
🧛♀️Матерь Драконов
🦸Спаситель человечества 21 декабря 2012
🥄Изобретатель ложки
🧞Аватар
👻Охотник на мамонтов
🎷Джазмен
🔫Агент 007
🗡️Ассасин
♂️Секс-символ
🍑Секс-знак
👉👌Секс-намёк
💕Бог любви у древних Шумеров
♟️Чемпион по шахматам среди юниоров 2012
🏝️Господин Крым 2014
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
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