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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Piastro2011
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться
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