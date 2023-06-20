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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Piastro2011

фото пользователя Piastro2011

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться

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📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Создать клуб друзей выходного дня... И не только)

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собраться небольшой компанией, прогуляться и пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnastasiaPro

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Alina51551

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить.

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя daryaa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Уютная встреча для того, чтобы в комфортной обстановке познакомиться

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Darya001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Rencie

Санкт-Петербург → собрать компанию

Круг друзей в Санкт-Петербурге

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Franco_Tirador

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давайте создадим клуб друзей и будем видеться по выходным, пить чай, общаться...

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ran_Fills

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираем команду на КвизПлиз. Тема "кино и музыка"

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Kikedavra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по Питеру и сходить на стендап, кто со мною?

Откликнулись 2 участника

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