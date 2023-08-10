О себе

Всем привет! Хотелось бы найти друзей со схожим мировоззрением и с кем можно было бы гулять пешком,ездить на экскурсии, за город,кататься на великах или осваивать ролики либо сноуборд, сходить на танцы и поиграть в волейбол, посмотреть хороший фильм и сходить в музей. Интересуют темы саморазвития,ЗОЖ,психологии, духовности,йога либо др.физич.активность. А еще классическая музыка. И джаз))