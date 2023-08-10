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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pianoviolet
О себе
Всем привет! Хотелось бы найти друзей со схожим мировоззрением и с кем можно было бы гулять пешком,ездить на экскурсии, за город,кататься на великах или осваивать ролики либо сноуборд, сходить на танцы и поиграть в волейбол, посмотреть хороший фильм и сходить в музей. Интересуют темы саморазвития,ЗОЖ,психологии, духовности,йога либо др.физич.активность. А еще классическая музыка. И джаз))
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
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