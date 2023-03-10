О себе

Живу панк роком, являюсь фотографом более 10 лет, нравится создавать что-то красивое в мире на фото, а ещё просто запечатлеть моменты пшеы жизни. Обожаю гулять по городу и не только родному Питера, но и по другим городам России и СНГ, да и Европе в целом. Обожаю животных, лошади и собаки занимают в моей жизни особое место как в душе, так и сердце, очень люблю красоту природы и всего что нас окружает космос и красота звёздного неба и луны. Солнечных закатов и восходов.