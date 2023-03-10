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Санкт-Петербург
Профиль пользователя PHOTOTOR

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О себе

Живу панк роком, являюсь фотографом более 10 лет, нравится создавать что-то красивое в мире на фото, а ещё просто запечатлеть моменты пшеы жизни. Обожаю гулять по городу и не только родному Питера, но и по другим городам России и СНГ, да и Европе в целом. Обожаю животных, лошади и собаки занимают в моей жизни особое место как в душе, так и сердце, очень люблю красоту природы и всего что нас окружает космос и красота звёздного неба и луны. Солнечных закатов и восходов.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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