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Санкт-Петербург
Очень люблю слушать музыку, меломан и выпускник муз.лицея, играла до этого года на скрипке, сейчас времени не хватает х)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Petricor
О себе
Очень люблю слушать музыку, меломан и выпускник муз.лицея, играла до этого года на скрипке, сейчас времени не хватает х)
Являюсь студенткой СПБГУ, учусь на факультете психологии и открыта ко всем знакомствам!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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