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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Petricor

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О себе

Очень люблю слушать музыку, меломан и выпускник муз.лицея, играла до этого года на скрипке, сейчас времени не хватает х)
Являюсь студенткой СПБГУ, учусь на факультете психологии и открыта ко всем знакомствам!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть в кафе

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Marmelab

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь сходить развеется

Откликнулось 9 участников

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