Эмпат, реалист, амбиверт. Интеллект и кругозор присутствуют. С чувством юмора, сарказмом и самоиронией 😉 Люблю животных, особенно собак. Людей меньше ) Музыка и поэзия - спутники по жизни. Работаю, читаю, пою, гуляю, шучу, смеюсь. Ищу новые знакомства без какой-то определенной цели

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🏢 Работа

Санкт-Петербург → пообщаться Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Екатеринбург → Другое Расскажите о своей любимой книге 📖

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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