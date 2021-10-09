Санкт-Петербург
Профиль пользователя PetrAtl
О себе
Эмпат, реалист, амбиверт.
Интеллект и кругозор присутствуют.
С чувством юмора, сарказмом и самоиронией 😉
Люблю животных, особенно собак. Людей меньше )
Музыка и поэзия - спутники по жизни.
Работаю, читаю, пою, гуляю, шучу, смеюсь.
Ищу новые знакомства без какой-то определенной цели
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
новые знакомства, компания
Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Обсудить погоду в городе
Расскажите о своей любимой книге 📖
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
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