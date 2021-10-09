Санкт-Петербург
Профиль пользователя PetrAtl

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О себе

Эмпат, реалист, амбиверт.
Интеллект и кругозор присутствуют.
С чувством юмора, сарказмом и самоиронией 😉
Люблю животных, особенно собак. Людей меньше )
Музыка и поэзия - спутники по жизни.
Работаю, читаю, пою, гуляю, шучу, смеюсь.
Ищу новые знакомства без какой-то определенной цели

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🏢 Работа

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

маленькое фото пользователя ms_YanaS
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить погоду в городе

маленькое фото пользователя Ishapolisha
Екатеринбург → Другое

Расскажите о своей любимой книге 📖

маленькое фото пользователя Slide93
Ростов-на-Дону → Другое

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

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