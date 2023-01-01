О себе

Хочу найти подругу -единомышленицу. Катаюсь на велосипеде. Люблю нестандартную музыку. Привлекает архитектура СПб. Необычные места города где мало кто был. Являюсь самозанятым. Работал в техническо-медицинской сфере. Стремлюсь к новым знаниям. С удовольствием пообщаюсь и встречусь. Кофе и НЕ сладкая выпечка. Сам не курю, но к курящим отношусь с пониманием. По себе знаю бросить очень сложно. Но можно.