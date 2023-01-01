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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Peterburzhets
О себе
Хочу найти подругу -единомышленицу. Катаюсь на велосипеде. Люблю нестандартную музыку. Привлекает архитектура СПб. Необычные места города где мало кто был. Являюсь самозанятым. Работал в техническо-медицинской сфере. Стремлюсь к новым знаниям. С удовольствием пообщаюсь и встречусь. Кофе и НЕ сладкая выпечка. Сам не курю, но к курящим отношусь с пониманием. По себе знаю бросить очень сложно. Но можно.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового📚 Книги
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