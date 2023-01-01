⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Peterburzhets

фото пользователя Peterburzhets

О себе

Хочу найти подругу -единомышленицу. Катаюсь на велосипеде. Люблю нестандартную музыку. Привлекает архитектура СПб. Необычные места города где мало кто был. Являюсь самозанятым. Работал в техническо-медицинской сфере. Стремлюсь к новым знаниям. С удовольствием пообщаюсь и встречусь. Кофе и НЕ сладкая выпечка. Сам не курю, но к курящим отношусь с пониманием. По себе знаю бросить очень сложно. Но можно.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового📚 Книги

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти компанию для прогулки по центру.

Санкт-Петербург → пообщаться

Хотелось бы познакомиться и пообщаться с девушкой для последующей встречи

Санкт-Петербург → пообщаться

В поиске подруги для дальнейшей встречи и прогулки.

Санкт-Петербург → пообщаться

Хотелось бы познакомиться с людьми любящими архитектуру СПБ.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vikulya8

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Завести друзей

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Побродить по городу,перекусить.

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя nikapusta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

найти бы друзей, компанию

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Nina_L

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Rencie

Санкт-Петербург → собрать компанию

Круг друзей в Санкт-Петербурге

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Mari_sha001

Санкт-Петербург → пообщаться

Переехала в Питер совсем недавно, ищу новые знакомства😊

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя Nastya232001
маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя Alino4kago
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
маленькое фото пользователя MarMikh
маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя Rinasion
маленькое фото пользователя funny_lady13
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя Vladislava
маленькое фото пользователя lerok
маленькое фото пользователя Tata8998
маленькое фото пользователя Wowbullyks
маленькое фото пользователя KatyaBel

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам