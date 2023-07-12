Есть велосипеды, Работаю с вмятинами на машинах, в Питере первый раз, знаю мало чего, прогуливаюсь с вином, ем вообще всё, Иорданская шварма для меня пока номер 1.

Профиль обновлён 23 июня 2023 г.

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Санкт-Петербург → другое Проваляться весь f. день.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.