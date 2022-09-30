⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pechenushkaaaa
О себе
До безумия обожаю посещать новые места, такие как выставки, парки, театры, также гастрономические интересные места со своей атмосферой, и в целом я за попробовать все новое!!!😇
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться
Не нравится:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам