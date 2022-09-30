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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pechenushkaaaa

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О себе

До безумия обожаю посещать новые места, такие как выставки, парки, театры, также гастрономические интересные места со своей атмосферой, и в целом я за попробовать все новое!!!😇

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

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