О себе

в поисках общения и прогулок, посещения прикольных мест

не так часто выбираюсь погулять, но если уж выползаю то готова ходить сто часов

люблю делать фоточки красивых мест, иногда падаю в сериальные и книжные запои, люблю вкусно покушац(ну а кто не любит)