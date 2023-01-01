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Санкт-Петербург
в поисках общения и прогулок, посещения прикольных мест
Санкт-Петербург
Профиль пользователя peachlex
О себе
в поисках общения и прогулок, посещения прикольных мест
не так часто выбираюсь погулять, но если уж выползаю то готова ходить сто часов
люблю делать фоточки красивых мест, иногда падаю в сериальные и книжные запои, люблю вкусно покушац(ну а кто не любит)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового
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