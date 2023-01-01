⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя peachlex

фото пользователя peachlex

О себе

в поисках общения и прогулок, посещения прикольных мест
не так часто выбираюсь погулять, но если уж выползаю то готова ходить сто часов
люблю делать фоточки красивых мест, иногда падаю в сериальные и книжные запои, люблю вкусно покушац(ну а кто не любит)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя HoneyCat
маленькое фото пользователя meowtic
маленькое фото пользователя funny_lady13
маленькое фото пользователя Svetik_s
маленькое фото пользователя Skittles
маленькое фото пользователя Olga_P
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
маленькое фото пользователя Asya26
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Nastya232001
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя V1adislav
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя lerok
маленькое фото пользователя Tururu
маленькое фото пользователя Mari88
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Arfa_of_spock
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Mikhail
маленькое фото пользователя bgdnval
маленькое фото пользователя Evgeny707
маленькое фото пользователя Nata227
маленькое фото пользователя Amac

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам