Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pavelf

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О себе

Гулять пешком, много)) музыка практически любых жанров. Пройтись по барам, искупаться в 6 утра или катнуть на велике, а потом залипать в комп до ночи

Профиль обновлён 21 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить

Пройтись пешочком, заглянуть в бар, послушать музыку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lengston
Саратов → Другое

Хочу сходить в бар

маленькое фото пользователя Natali_S
Саратов → Другое

Центр города

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