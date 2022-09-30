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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pavel273

фото пользователя Pavel273

О себе

Всех приветствую!
Здесь ради общения, новых знакомств.
Есть увлечения, определённые планы на будущее, подробнее расскажу в общении)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию для встреч, прогулок по городу.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kseniia4276

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться вместе

Откликнулось 8 участников

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