Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pavel1312
О себе
Высокий, 1.84, не женат, детей нет.
Ищу серьезные отношения.
Далеко не идеален, зато не вру!😉
Не люблю долгих переписок гораздо больше можно узнать за ужином в ресторане или за чашечкой кофе. 🙏
Люблю гулять, нравится загородный отдых, клубы и дискотеки не для меня от этого уже устал.
Тебе не придется жаловаться на меня подругам. 😊
Интересов очень много, по этому для начала давай познакомимся 😉.
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Ценю девушек с принципами и собственным мнением.🙏🙏🙏
Профиль обновлён 11 мая 2023 г.
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