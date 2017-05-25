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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pashovski

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О себе

Люблю путешествия, пешие, велосипедные прогулки, экскурсии. Футбол и шахматы❤️
Думаю пойти на танцы🤔

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📺 Политика 📚 Книги

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность
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