Санкт-Петербург
Профиль пользователя Panyurban

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О себе

🫶🏻 Увлекаюсь маркетингом, криптовалютой.

👉🏻 Играю в шахматы.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры

Не нравится:

💨 Кальян 💩 Странный юмор 🎭 Театр ☣️ Токсичность
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