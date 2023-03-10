Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pandusha

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О себе

Занимаюсь активным отдыхом, летом серф, сапы, зимой сноуборд. Люблю джазовые вечера, хоть слушаю альтернативный рок. Люблю гулять и дурачиться)

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

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