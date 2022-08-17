Санкт-Петербург
Профиль пользователя ovmx
О себе
Где-то тусуюсь, чем-то интересуюсь
Занимаюсь тем, что придумываю и проектирую разные конструкции и арт-объекты
Живу сейчас в Дубае, в середине августа планирую приехать в Москву. Хочу успеть застать хорошую погоду, потусить и насладится летом
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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