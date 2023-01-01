О себе

В общем и целом - творческий человек, который заскучал))



Люблю творчество в большинстве его проявлений, сама играла на гитаре, вязала, рисовала, танцевала, творила из подручных средств, сейчас люблю картины по номерам и алмазную мозаику

Классную музыку, подходящую под настроение (грустную/минорную не особо)

Обожаю животных😍

Люблю и уважаю психологию

Очень люблю посмеяться, чёрный юмор предательски смешон🥲🤣

Для меня загадка жизни - почему люди не могут просто взять и не врать, зачем что-то придумывать и изворачиваться, скрывать, пытаться нае...всех и вся, а по итогу - себя👀

Уважаю чужие границы🤍



На то, чтобы подружиться с человеком может потребоваться время, но в целом я максимально простой, абсолютно честный, добрый и отзывчивый человек, старающийся добавлять в этот мир чего-то хорошего (💩 и так хватает))