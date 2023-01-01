Санкт-Петербург
Профиль пользователя OsmiDiana
О себе
В общем и целом - творческий человек, который заскучал))
Люблю творчество в большинстве его проявлений, сама играла на гитаре, вязала, рисовала, танцевала, творила из подручных средств, сейчас люблю картины по номерам и алмазную мозаику
Классную музыку, подходящую под настроение (грустную/минорную не особо)
Обожаю животных😍
Люблю и уважаю психологию
Очень люблю посмеяться, чёрный юмор предательски смешон🥲🤣
Для меня загадка жизни - почему люди не могут просто взять и не врать, зачем что-то придумывать и изворачиваться, скрывать, пытаться нае...всех и вся, а по итогу - себя👀
Уважаю чужие границы🤍
На то, чтобы подружиться с человеком может потребоваться время, но в целом я максимально простой, абсолютно честный, добрый и отзывчивый человек, старающийся добавлять в этот мир чего-то хорошего (💩 и так хватает))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
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