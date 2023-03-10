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Санкт-Петербург
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О себе

Очень люблю изящное творчество мс поха. А так слушаю то, что любит ваша мама. Мечтаю быть Наташей Ранеткой, поэтому создаю реинкарнацию легендарной группы. Любишь хим. завивку - тебе за барабаны, всегда орет мать и изменяет отец - ты рождена для ритм гитары, любишь песню «антошка» - ты клавишник от бога, ты похожа на собаку бриар и любишь старых физруков - бас гитара твое призвание. Спасибо за внимание!

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Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Собираю новую группу «Ранетки»

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