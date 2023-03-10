О себе

Очень люблю изящное творчество мс поха. А так слушаю то, что любит ваша мама. Мечтаю быть Наташей Ранеткой, поэтому создаю реинкарнацию легендарной группы. Любишь хим. завивку - тебе за барабаны, всегда орет мать и изменяет отец - ты рождена для ритм гитары, любишь песню «антошка» - ты клавишник от бога, ты похожа на собаку бриар и любишь старых физруков - бас гитара твое призвание. Спасибо за внимание!