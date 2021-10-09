Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olyaska

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О себе

Привет) мне 20 лет
Недавно начала заниматься танцами, почти год хожу на занятия по тверку.
Будущий учитель начальных классов.
Увлекаюсь эзотерикой.
Экстраверт, люблю много гулять на свежем воздухе.
Музыкальный вкус разнообразен, в основном современные исполнители.

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, зайти в пекарню

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