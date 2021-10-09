Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olyaska
О себе
Привет) мне 20 лет
Недавно начала заниматься танцами, почти год хожу на занятия по тверку.
Будущий учитель начальных классов.
Увлекаюсь эзотерикой.
Экстраверт, люблю много гулять на свежем воздухе.
Музыкальный вкус разнообразен, в основном современные исполнители.
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.