О себе

Всё сложнее найти себе пидружку когда тебе уже не 5...(

Давайте дружить!!



Давайте по каким-нибудь не парадным местам гулять, по дворам, смотреть на стены облупленные и не притворяться кем-то...



Могу татушку набить за расходники хэндпоуком хыхых..