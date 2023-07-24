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Санкт-Петербург
Всё сложнее найти себе пидружку когда тебе уже не 5...(
Санкт-Петербург
Профиль пользователя olya.o_o
О себе
Всё сложнее найти себе пидружку когда тебе уже не 5...(
Давайте дружить!!
Давайте по каким-нибудь не парадным местам гулять, по дворам, смотреть на стены облупленные и не притворяться кем-то...
Могу татушку набить за расходники хэндпоуком хыхых..
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
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