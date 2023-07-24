⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя olya.o_o

фото пользователя olya.o_o

О себе

Всё сложнее найти себе пидружку когда тебе уже не 5...(
Давайте дружить!!

Давайте по каким-нибудь не парадным местам гулять, по дворам, смотреть на стены облупленные и не притворяться кем-то...

Могу татушку набить за расходники хэндпоуком хыхых..

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай подружимся? Хочется найти близкую подружку)

маленькое фото пользователя Onizuka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KatyaBel

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подруг, интересное общение)

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Viona
маленькое фото пользователя Aliina
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя Artemius
маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя Gasta
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя lerok
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя legko
маленькое фото пользователя Maria345
маленькое фото пользователя Lerik
маленькое фото пользователя Lin_deman
маленькое фото пользователя Sargeroth
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя AnastasiaPro
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Bur4ik
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя Kote209

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам