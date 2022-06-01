Меня зовут Оля, я творческая личность, мне нравится рисование, свечеварение) Очень люблю длинные пешие прогулки в красивых местах. Дома делаю разные физические упражнения для красивого тела) Очень люблю разные жанры в музыке, будь то хип-хоп, поп-музыка, джаз, электронная музыка✨ Очень не хватает женского общения, хочется найти человека, с которым можно пообщаться и классно провести время) Сначала хочу пообщаться онлайн, а там потом можно и встретиться) Не стесняйся, пиши☀️

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

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