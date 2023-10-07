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Санкт-Петербург
Профиль пользователя OLLEGGG

фото пользователя OLLEGGG

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу людей, играющих и поющих под гитару

Санкт-Петербург → собрать компанию

Встретиться, поиграть на гитаре,попеть любимые песни, я за активный отдых)

Санкт-Петербург → активный отдых

Сгонять в клуб;)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia847

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

Откликнулись 23 участника

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти кайфовых людей

Откликнулись 3 участника

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Настольные игры

Откликнулись 2 участника

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