Был в сети пару дней назад

Встретиться, поиграть на гитаре,попеть любимые песни, я за активный отдых)

Ищу людей, играющих и поющих под гитару

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