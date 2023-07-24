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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oliaaa

фото пользователя Oliaaa

О себе

Привет) меня зовут Оля, мне 21))
Устала сидеть дома, хочется погулять по красивым местам, посетить интересные локации, выставки, музеи в хорошей уютной компании))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подругу))

маленькое фото пользователя Tasha.com
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку, в музей или просто прогуляться по городу)

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку "сотворение"))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулось 77 участников

маленькое фото пользователя Marquezz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Dr.SM

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Питер, буду рада новым знакомствам

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Dsofaa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Darya001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя dashaoo

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти девчонок для встреч и дружбы

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Iulianiia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) В Питере недавно

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя MisFits

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить погулять, пообщаться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Custos_Mortis

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, погулять ) в Питере полгода, а друзей как-то нет

Откликнулись 4 участника

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Погулять по центру

Откликнулись 4 участника

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Ищу свою абобу💚🐸

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Ищу подругу с которой можно потусить

Откликнулись 2 участника

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для классных и уютных встреч

Откликнулись 2 участника

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Санкт-Петербург → другое

Ищу друзей , новые знакомства ) близких по духу людей

Откликнулся 1 участник

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