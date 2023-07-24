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Санкт-Петербург
Привет) меня зовут Оля, мне 21))
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oliaaa
О себе
Привет) меня зовут Оля, мне 21))
Устала сидеть дома, хочется погулять по красивым местам, посетить интересные локации, выставки, музеи в хорошей уютной компании))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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