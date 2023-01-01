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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olga.tim

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О себе

Люблю спорт, прогулки, поболтать о жизни, даже больше послушать :) но хотелось бы научиться и шумному досугу, а то последние 10 лет прошли в науке, давно нигде не была после 21 ч 😅

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры💨 Кальян
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