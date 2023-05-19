О себе

Переехала в Санкт-Петербург три года назад, но так и не обрела постоянную женскую компанию!

Ищу подружку, с которой мы могли бы ходить в кино, театр, на выставки, гулять по красивым местам, смотреть сериальчики под пиво или вино🤩