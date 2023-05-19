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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olga_Rykhlova

фото пользователя Olga_Rykhlova

О себе

Переехала в Санкт-Петербург три года назад, но так и не обрела постоянную женскую компанию!
Ищу подружку, с которой мы могли бы ходить в кино, театр, на выставки, гулять по красивым местам, смотреть сериальчики под пиво или вино🤩

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу подругу для теплого общения и развлечений!

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 9 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулось 8 участников

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