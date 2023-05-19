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Санкт-Петербург
Переехала в Санкт-Петербург три года назад, но так и не обрела постоянную женскую компанию!
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olga_Rykhlova
О себе
Переехала в Санкт-Петербург три года назад, но так и не обрела постоянную женскую компанию!
Ищу подружку, с которой мы могли бы ходить в кино, театр, на выставки, гулять по красивым местам, смотреть сериальчики под пиво или вино🤩
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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