Привет! Меня зовут Оля, у меня есть дочь, ей 2,8. Не хватает общения, хочу вместе посетить музеи, парки, гулять. Вдруг у тебя ребёнок и ты ищешь компанию?

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

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Санкт-Петербург → пообщаться Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.