Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olga12

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О себе

Привет, недавно переехала , хотела бы найти подруг, вместе тусить, гулять, развлекаться и т д.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Недавно переехала, ищу подруг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Diana16
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру)

маленькое фото пользователя Viktoria21
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала ,хочу погулять

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