Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olga12
О себе
Привет, недавно переехала , хотела бы найти подруг, вместе тусить, гулять, развлекаться и т д.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру)
Санкт-Петербург → Другое
Недавно переехала ,хочу погулять
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