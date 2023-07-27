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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olga1111

фото пользователя Olga1111

О себе

Живу в прекрасном городе Санкт Петербург, люблю путешествовать и узнавать что то новое , увлекаюсь психологией , музыкой и историей , считаю что каждый человек прекрасен по своему .

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по центру

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Откликнулось 38 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить завтра на фильм После

Откликнулось 20 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поесть шакшуку / найти друзьяшек

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя yulikuzi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Дружба, ищу подруг )🫶

Откликнулись 2 участника

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