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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olga1111
О себе
Живу в прекрасном городе Санкт Петербург, люблю путешествовать и узнавать что то новое , увлекаюсь психологией , музыкой и историей , считаю что каждый человек прекрасен по своему .
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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