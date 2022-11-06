Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olesya_Moiseenco
О себе
Меня зовут Олеся😃
Мне 18 лет, учусь на живописца, художника-преподователя, мне нравится посещать разные выставки и музеи! (Не против кафешек, концертов или других мероприятий, ваших любимых местечек)
У меня очень мало друзей в таком красивом городе, хотелось бы пообщаться с творческими людьми или найти разносторонних личностей😌
Я довольно веселый человек, экстраверт, всегда рада общению с людьми.
За любой движ кроме голодовки! Прогулка в парке, поход в кино или посиделка на летней веранде)
Слушаю самую разную музыку!
В людях ценю простоту, честность и чувство юмора, желание развиваться и, очень важно, оптимизм!
Хочу что бы это лето стало запоминающим благодаря хорошим людям☺️🙏
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Найди подруг
Друзья, где вы?..
Ищу новых друзей и знакомых
Найти подружку (родственную душу)
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Weekend chill out
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Сходить компанией в бар
Хочу найти подругу 🥹❤️
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
Было бы здорово сходить на пикник в парке
Выпить кофе
Идей много, реализация подкачивает
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
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