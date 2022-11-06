Меня зовут Олеся😃 Мне 18 лет, учусь на живописца, художника-преподователя, мне нравится посещать разные выставки и музеи! (Не против кафешек, концертов или других мероприятий, ваших любимых местечек) У меня очень мало друзей в таком красивом городе, хотелось бы пообщаться с творческими людьми или найти разносторонних личностей😌 Я довольно веселый человек, экстраверт, всегда рада общению с людьми. За любой движ кроме голодовки! Прогулка в парке, поход в кино или посиделка на летней веранде) Слушаю самую разную музыку! В людях ценю простоту, честность и чувство юмора, желание развиваться и, очень важно, оптимизм! Хочу что бы это лето стало запоминающим благодаря хорошим людям☺️🙏

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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