Санкт-Петербург
Профиль пользователя Olesya_Moiseenco

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О себе

Меня зовут Олеся😃

Мне 18 лет, учусь на живописца, художника-преподователя, мне нравится посещать разные выставки и музеи! (Не против кафешек, концертов или других мероприятий, ваших любимых местечек)
У меня очень мало друзей в таком красивом городе, хотелось бы пообщаться с творческими людьми или найти разносторонних личностей😌
Я довольно веселый человек, экстраверт, всегда рада общению с людьми.
За любой движ кроме голодовки! Прогулка в парке, поход в кино или посиделка на летней веранде)
Слушаю самую разную музыку!
В людях ценю простоту, честность и чувство юмора, желание развиваться и, очень важно, оптимизм!
Хочу что бы это лето стало запоминающим благодаря хорошим людям☺️🙏

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку (родственную душу)

маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя V1adislav
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя Kovalisssa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу 🥹❤️

маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

маленькое фото пользователя Ohnonono
Санкт-Петербург → Другое

Было бы здорово сходить на пикник в парке

маленькое фото пользователя MariyaK
Санкт-Петербург → Другое

Выпить кофе

маленькое фото пользователя Matfom
Санкт-Петербург → Другое

Идей много, реализация подкачивает

маленькое фото пользователя Lerik
Санкт-Петербург → Другое

Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

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