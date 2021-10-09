Очень нравиться русский рок(киш, пилот, агата Кристи, мумий тролль, смех, Ленинград, и разное другое), но есть и странные музыкальные предпочтения(кирпичи, дельфин, Руслан утюг 😅) Люблю играть настилки, но те которые играются не дольше чем полтора часа. Например: эволюция, цитадели, бэнг, нечто, Каркассон, конеймс, активити, Уно, Дженга, кикер

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💰 Бизнес

☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Кальян в новой Охте на открытом воздухе с бутылочкой вина

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре или кафе

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.