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Санкт-Петербург
Профиль пользователя OldDanila

фото пользователя OldDanila

О себе

Очень люблю играть в настолки, общаться с новыми людьми, смеяться и хорошо проводить время (и можно выпить)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

23-30 примерно, отдыхаем, весилимся, вкусно кушоем!

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 83 участника

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