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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя OldDanila
О себе
Очень люблю играть в настолки, общаться с новыми людьми, смеяться и хорошо проводить время (и можно выпить)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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