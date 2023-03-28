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Санкт-Петербург
В большом городе сложно спонтанно поужинать или выйти на полчасика погулять с друзьями из-за больших расстояний, а я такое очень люблю)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oksy
О себе
В большом городе сложно спонтанно поужинать или выйти на полчасика погулять с друзьями из-за больших расстояний, а я такое очень люблю)
О себе:
С Урала, в Питер переехала случайно 6 лет назад, сейчас живу то там, то здесь. В прошлом задрот (HM&M, DnD, LA2), в настоящем продакт-менеджер на удаленке (умные дома).
Люблю работу, болтать про то, как оставаться бодреньким, смотреть кино в кинотеатрах, катать на 🏂, что-то новое (место, активность, еда), вкусно есть, быть с друзьями где угодно, ходить в радиалки, когда провода не путаются (а лучше, когда их нет совсем).
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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