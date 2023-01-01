Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oksiniy

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О себе

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Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Raven080
Омск → Другое

Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

маленькое фото пользователя Eklmn
Тула → Другое

Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

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Люберцы → Другое

Ищу подругу)

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Сосновый Бор → Другое

Выслушал бы кого-нибудь

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Санкт-Петербург → Другое

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.