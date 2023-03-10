Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oksana.Mir

фото пользователя Oksana.Mir
фото #2 пользователя Oksana.Mir

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

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События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Посоветуйте легкие книги и подкасты для отпуска 🙏🏻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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