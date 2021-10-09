Около двух лет назад переехала в Питер. Занимаюсь пирсингом и в основном общаюсь с людьми из этой сферы. Очень хочется найти новых знакомых для общения. Люблю еду, котиков. Иногда играю в плойку, настолки. Интересуюсь психологией, не против поболтать о жизни. С одинаковым удовольствием схожу как в бар, так и на выставку. Немного играю на бас-гитаре. Латентный геймер. Едоголик :3 Буду рада общению и в онлайн, и в оффлайн формате.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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