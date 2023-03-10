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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Okatriona
О себе
Люблю играть в видеоигры, особенно в игры Миядзаки и сюжетные. Когда-то состояла в клане по Destiny 2. Сейчас играю в основном в одиночные, буду рада найти друга для игр в коопе или просто поболтать на эту тему. Ещё люблю читать, животных, какао, все фиолетовое и свою работу.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться
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