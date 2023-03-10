О себе

Люблю играть в видеоигры, особенно в игры Миядзаки и сюжетные. Когда-то состояла в клане по Destiny 2. Сейчас играю в основном в одиночные, буду рада найти друга для игр в коопе или просто поболтать на эту тему. Ещё люблю читать, животных, какао, все фиолетовое и свою работу.