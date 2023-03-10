О себе

Недавно открыл для себя пешие прогулки, стараюсь ежедневно проходить по 15к шагов. Люблю слушать ру рок, агата кристи ванлав, но не против поизучать и что то из новой школы.

К сожалению курю и иногда выпиваю :(