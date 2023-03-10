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Санкт-Петербург
Недавно открыл для себя пешие прогулки, стараюсь ежедневно проходить по 15к шагов. Люблю слушать ру рок, агата кристи ванлав, но не против поизучать и что то из новой школы.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Okashiinu
О себе
Недавно открыл для себя пешие прогулки, стараюсь ежедневно проходить по 15к шагов. Люблю слушать ру рок, агата кристи ванлав, но не против поизучать и что то из новой школы.
К сожалению курю и иногда выпиваю :(
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн
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