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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Okashiinu

фото пользователя Okashiinu

О себе

Недавно открыл для себя пешие прогулки, стараюсь ежедневно проходить по 15к шагов. Люблю слушать ру рок, агата кристи ванлав, но не против поизучать и что то из новой школы.
К сожалению курю и иногда выпиваю :(

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Вечерние, либо дневные прогулки по набережной

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя Hiatus

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сходить компанией в бар

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Aliseee

Санкт-Петербург → другое

Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта

Откликнулось 15 участников

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