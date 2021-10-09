Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oili
О себе
Работаю инженером. Люблю гулять(много гулять!), особенно по незнакомым городам. Ходить в кинотеатры,пить кофе, болтать обо всем и ни о чём.
Когда успеваю(и есть с кем), хожу в театры и музеи.
Книголюб и немного бегун,который,в силу обстоятельств,долго не бегал.
Профиль обновлён 5 мая 2023 г.
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