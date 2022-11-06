Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ohnonono
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Друзья, где вы?..
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Санкт-Петербург → Другое
Побродить по городу,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Идей много, реализация подкачивает
Санкт-Петербург → Другое
В поисках компании для совместного досуга!
Санкт-Петербург → Другое
Творческая фотосессия. Спб
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в центре, зайти поесть в кафе, можно устроить пикник)
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