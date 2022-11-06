Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ohnonono

фото пользователя Ohnonono

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Было бы здорово сходить на пикник в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Побродить по городу,перекусить.

маленькое фото пользователя Matfom
Санкт-Петербург → Другое

Идей много, реализация подкачивает

маленькое фото пользователя llerrouxx
Санкт-Петербург → Другое

В поисках компании для совместного досуга!

маленькое фото пользователя prize
Санкт-Петербург → Другое

Творческая фотосессия. Спб

маленькое фото пользователя heyy_bartender
Санкт-Петербург → Другое

Погулять в центре, зайти поесть в кафе, можно устроить пикник)

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.