О себе

Привет! 🌸



Я глубоко увлекаюсь историей, психологией, могу поддержать любую беседу. Люблю культурно развиваться, тянусь к искусству. Обожаю путешествовать и узнавать новое. Я разносторонняя, со мной можно попить кофе, сходить в ресторан, погулять по городу, в театр, в бар, разобрать жизненные ситуации за бокалом вина и получить дельный совет или просто часами болтать по телефону) У меня интересная, но сложная работа, могу застрять в офисе, но это не помешает вечерним прогулкам с кофе 🫶🏼