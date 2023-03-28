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Санкт-Петербург
Привет! 🌸
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oficerova
О себе
Привет! 🌸
Я глубоко увлекаюсь историей, психологией, могу поддержать любую беседу. Люблю культурно развиваться, тянусь к искусству. Обожаю путешествовать и узнавать новое. Я разносторонняя, со мной можно попить кофе, сходить в ресторан, погулять по городу, в театр, в бар, разобрать жизненные ситуации за бокалом вина и получить дельный совет или просто часами болтать по телефону) У меня интересная, но сложная работа, могу застрять в офисе, но это не помешает вечерним прогулкам с кофе 🫶🏼
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🏢 Работа
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