⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя O1ga_M4ria
О себе
Я за движение! Танцы, спорт, поход в театр или на выставку, прогулка по парку - все то, что даёт движение. В том числе и книги. Они дают движение мыслям, помогают выйти из застоя или решиться на что-то новое: танцы, спорт, поход в театр... и так по кругу. Ну и, конечно, общение. Куда без него)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам