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Санкт-Петербург
Профиль пользователя O1ga_M4ria

фото пользователя O1ga_M4ria

О себе

Я за движение! Танцы, спорт, поход в театр или на выставку, прогулка по парку - все то, что даёт движение. В том числе и книги. Они дают движение мыслям, помогают выйти из застоя или решиться на что-то новое: танцы, спорт, поход в театр... и так по кругу. Ну и, конечно, общение. Куда без него)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кофе особенно вкусен в приятной компании. Может по чашечке?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MarMikh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)

Откликнулось 13 участников

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