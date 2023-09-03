О себе

Я за движение! Танцы, спорт, поход в театр или на выставку, прогулка по парку - все то, что даёт движение. В том числе и книги. Они дают движение мыслям, помогают выйти из застоя или решиться на что-то новое: танцы, спорт, поход в театр... и так по кругу. Ну и, конечно, общение. Куда без него)