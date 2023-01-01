О себе

недавно с девушкой переехали в Питер, оставив в своем маленьком городке абсолютно всё 🫨 в связи с этим пытаемся найти здесь новые надежные социальные связи – единомышленников и друзей 🤙🏼

в общем, находимся в поиске адекватных, интересных и веселых людей, которые тоже ищут своих среди чужих.

сами мы любим бродить по барам, красивым местам, обсуждать все на свете, а можем и в настолки порубиться, при хорошей компании. не душним и придерживаемся здравых взглядов.

если откликнулось – go on! будем очень рады знакомствам 🫰🏼

p.s. свингерство не предлагать )))