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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nyurgun

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О себе

недавно с девушкой переехали в Питер, оставив в своем маленьком городке абсолютно всё 🫨 в связи с этим пытаемся найти здесь новые надежные социальные связи – единомышленников и друзей 🤙🏼
в общем, находимся в поиске адекватных, интересных и веселых людей, которые тоже ищут своих среди чужих.
сами мы любим бродить по барам, красивым местам, обсуждать все на свете, а можем и в настолки порубиться, при хорошей компании. не душним и придерживаемся здравых взглядов.
если откликнулось – go on! будем очень рады знакомствам 🫰🏼
p.s. свингерство не предлагать )))

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🏫 Учеба🏢 Работа🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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