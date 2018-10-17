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Санкт-Петербург
Профиль пользователя nrustr

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О себе

Живу в Сетрорецке. Может есть кто рядом? Могу и в Питер выбираться, не проблема:)
Я в основном работаю, много путешествую, поддерживаю физ форму.
Очень спокойный и уравновешенный человек, адекватный, позитивный, активный, эмпат, чистоплотный и порядочный, а главное многогранный.
Спокойно поддержу беседу, могу выслушать или выговориться, люблю движ, так что предлагайте...
Ищу своего человека или людей, с которыми смогу найти общий язык, интересы.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогуляться и перекусить...

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое
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Погулять по ночному Питеру
маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Санкт-Петербург → Другое
я не мэстный, помоги мне🥲
маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
маленькое фото пользователя Karina7
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, перекусить
маленькое фото пользователя ElisaIm
Санкт-Петербург → Другое
Поесть рамен на Гостинке и поболтать по душам
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